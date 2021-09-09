В Ижевске задержали создателя группы в даркнете по организации заказных убийств

Следователи задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации через даркнет двух убийств.

Как сообщает Следственный комитет РФ, задержанный является создателем и владельцем интернет-площадки, оказывавшей за криптовалюту незаконные услуги на условиях анонимности.

Мужчину подозревают в причастности к убийству семейной пары из Владимирской области. Также, по данным следствия, он готовил убийство жителя Петербурга.

Ранее были задержаны предполагаемые киллер и сообщники.