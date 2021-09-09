"Кросс наций-2021" в Екатеринбурге пройдет в новом формате из-за коронавируса

"Кросс наций-2021", который запланирован на 17-18 сентября на Среднем Урале, пройдет в новом формате из-за пандемии коронавиурса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В этом году принять участие в забеге смогут только граждане до 65 лет и зарегистрировавшиеся онлайн. Там же любители спорта могут выбрать удобное время для забега и предпочтительную дистанцию. Помимо этого, организаторы приняли решение отменить проведение торжественной церемонии открытия и закрытия.

Общее количество участников на каждой из восьми подготовленных площадок будет строго ограничено. Одновременно может стартовать не более 50 человек. Временные слоты для 500 участников будут организованы с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00.

Список площадок:

Железнодорожный район: Стадион "Локомотив", улица Расточная, 18

Октябрьский район: ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского, улица Мичурина, д. 230

Кировский район: ГБУ СО "Шарташский лесной парк"

Орджоникидзевский район: Лыжная база МБУ СШ №19 "Детский стадион", улица Бакинских Комиссаров,13

Орджоникидзевский район: МАУ "СОК "Калининец", улица Краснофлотцев, 48

Ленинский район: ДЮСШ № 2 "Межшкольный стадион", бульвар Денисова-Уральского, 3а

Чкаловский район: МБУ СШ "Родонит", улица Прониной, 35

Верх-Исетский район: Парк имени XXII Партсъезда.

Всем участникам мероприятия будут вручены памятные призы "Кросса нации – 2021".

В случае. Если зарегистрированный ранее участник, не сможет принять участие в забеге 18 сентября, он может самостоятельно преодолеть дистанцию во время декады бега, проходящей с 8 по 17 сентября. Чтобы попасть с итоговой сводный протокол, он должен будет зафиксировать пройденную дистанцию и результат с помощью специального приложения: фитнес-трекера, фитнес браслета или спортивных часов. Записанный трек, скриншот или фото с экрана участник должен отправить организаторам "Кросса нации" в Свердловской области по электронной почте: knso2021@mail.ru.