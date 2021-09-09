"Кросс наций-2021" в Екатеринбурге пройдет в новом формате из-за коронавируса

09 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
кросс наций в югре (2016) | Фото: ЮграМегаСпорт

"Кросс наций-2021" в Екатеринбурге пройдет в новом формате из-за коронавируса

"Кросс наций-2021", который запланирован на 17-18 сентября на Среднем Урале, пройдет в новом формате из-за пандемии коронавиурса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В этом году принять участие в забеге смогут только граждане до 65 лет и зарегистрировавшиеся онлайн. Там же любители спорта могут выбрать удобное время для забега и предпочтительную дистанцию. Помимо этого, организаторы приняли решение отменить проведение торжественной церемонии открытия и закрытия.

Общее количество участников на каждой из восьми подготовленных площадок будет строго ограничено. Одновременно может стартовать не более 50 человек. Временные слоты для 500 участников будут организованы с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00.

Список площадок:

  • Железнодорожный район: Стадион "Локомотив", улица Расточная, 18
  • Октябрьский район: ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского, улица Мичурина, д. 230
  • Кировский район: ГБУ СО "Шарташский лесной парк"
  • Орджоникидзевский район: Лыжная база МБУ СШ №19 "Детский стадион", улица Бакинских Комиссаров,13
  • Орджоникидзевский район: МАУ "СОК "Калининец", улица Краснофлотцев, 48
  • Ленинский район: ДЮСШ № 2 "Межшкольный стадион", бульвар Денисова-Уральского, 3а
  • Чкаловский район: МБУ СШ "Родонит", улица Прониной, 35
  • Верх-Исетский район: Парк имени XXII Партсъезда.

Всем участникам мероприятия будут вручены памятные призы "Кросса нации – 2021".

В случае. Если зарегистрированный ранее участник, не сможет принять участие в забеге 18 сентября, он может самостоятельно преодолеть дистанцию во время декады бега, проходящей с 8 по 17 сентября. Чтобы попасть с итоговой сводный протокол, он должен будет зафиксировать пройденную дистанцию и результат с помощью специального приложения: фитнес-трекера, фитнес браслета или спортивных часов. Записанный трек, скриншот или фото с экрана участник должен отправить организаторам "Кросса нации" в Свердловской области по электронной почте: knso2021@mail.ru.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: кросс наций, забег, екатеринбург, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети