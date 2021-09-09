Губернатора Приморья на стройке школы встретил пьянющий сторож

В сети появилось видео, снятое губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на стройке школы в поселке Волчанец. На объекте во время приезда главы региона не оказалось никого, кроме пьяного в стельку сторожа, который несколько раз упал на ворота, открывая их губернатору и журналистам.

"Не ждали. Такую картину застал накануне, на строящейся в Волчанце школе. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа. Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет. Будем расставаться с такими подрядчиками", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале под видео со стройки.