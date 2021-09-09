09 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

СМИ: Москва и Вашингтон готовят новый саммит Путина и Байдена

Москва и Вашингтон ведут консультации по подготовке нового саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Есть вероятность, что вторая очная встреча президентов состоится уже в октябре этого года, передает украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в дипломатических кругах США.

Если встреча состоится, то круг обсуждаемых вопросов не будет неожиданным: стратегическая стабильность, Афганистан, Украина и т.д.

Пока нет никаких данных о том, в какой стране может пройти саммит. Напомним, первая встреча Байдена и Путина состоялась в июне этого года в Женеве. Прорывов на этих переговорах не случилось, но оба президента заявили, что есть ряд тем, по которым две страны готовы сотрудничать, по другим – могут начать диалог.

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Теги: москва, вашингтон, саммит, переговоры, владимир путин, джо байден



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