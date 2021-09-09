В Челябинской области массово погибли пчелы после обработки полей пестицидами

В Каслинском районе произошла массовая гибель пчел из-за обработки полей инсектицидами.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Россельхознадзора, в ходе внеплановой проверки было установлено, что юридическое лицо произвело обработку полей пестицидами, не уведомив об этом жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км. Это является нарушением регламента применения пестицидов и агрохимикатов.

В отношении юридического лица и должностного лица возбуждены административные дела за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.