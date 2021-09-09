Газуй, Югра! "Федеральный десант" прибыл на запуск важного для региона объекта

В рабочем посёлке КС-5 ХМАО-Югры случилось важное для Нефтеюганска, района и Пыть-Яха событие – началось строительство газопровода-отвода "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск". К 2024 году "голубое топливо" появится в домах жителей, в некоторых из которых оно заменит попутный нефтяной газ. Корреспондент Накануне.RU побывал на церемонии запуска.

Работы по проекту строительства газопровода-отвода "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск" правительство Югры ведёт с Минэнерго России и ПАО "Газпром" с 2011 года. Проект строительства газопровода-отвода включён в реестр приоритетных инвестиционных проектов Югры. В ноябре 2020 года проект был включён в программу развития и газификации Югры на 2021-2025 годы. По состоянию на сегодняшний день проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" и государственной экспертизы.

Строительство газопровода начнётся от точки его подключения на КС-5 Южно-Балыкская (филиал "Газпром трансгаз Сургут") к системе магистральных газопроводов "Уренгой-Сургут-Челябинск". Ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит надежность газоснабжения 168 тыс. жителей города Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха – крупных промышленных центров Югры, создаст условия для газификации объектов социальной сферы посёлка Каркатеевы с населением более 1,5 тыс. жителей.

Газопровод-отвод станет частью большой системы, куда входят также две газораспределительные станции. Сейчас идёт строительство подъездной дороги к одной из них.

"Здесь будут построены две газораспределительные станции – ГРС Пыть-Ях и ГРС Каркатеева и газопровод-отвод протяжённостью 47,3 км. Сроки производства – год после передачи заказчиком земли под строительство. На данный момент мы занимаемся строительством подъездной дороги к станции Каркатеева длиной 900 м", – говорит главный инженер копании-подрядчика "Россбилдинг" Сергей Нагаев.

Накануне, 8 сентября, состоялась торжественная сварка первого шва будущего газопровода. Для этого в КС-5 министр энергетики России Николай Шульгинов, член правления ПАО "Газпром" Владимир Марков и глава комитета Госдумы по энергетике, депутат от Югры Павел Завальный. Встречала "федеральный десант" губернатор Наталья Комарова.

Как рассказал во время презентации гостям паспорта объекта куратор проекта, начальник управления по строительству газопроводов-отводов и ГРС филиала "Газпром инвест" "Газпром газификация" Иван Денисов, объект реализуется в два этапа. Первый – от точки врезки в магистральный трубопровод до ГРС Пыть-Ях с обустройством кранового узла, протяжённость участка – 22,3 км. Второй этап – от кранового узла ГРС Пыть-Ях до ГРС Каркатеева, его протяжённость – 25,1 км. Производительность двух ГРС – 121 тыс. "кубов".

Для бесперебойного газоснабжения потребителей Нефтеюганского района подключение предусмотрено к двум магистральным газопроводам диаметром 1,4 тыс. мм и рабочем давлении 74 МПа. Диаметр газопровода с учётом пропускной способности – 300 мм. Он проходит под землёй, на глубине 0,8 м, параллельно рельефу местности.

После церемонии сварки первого шва состоялось награждение отличившихся сотрудников "Газпром трансгаз Сургут". "Поздравляю с началом строительства. Ждём реализацию в срок – 2022-24 годы", – сказал министр Николай Шульгинов.

Павел Завальный в беседе с Накануне.RU рассказал, что сейчас в рамках актуализации программы газификации прорабатывается вопрос о газификации Пойковского, Лемпино, а также Когалыма, который также снабжают попутным нефтяным газом. "Зимой была ситуация, когда из-за аварии на промысле город с населением в 70 тыс. жителей чуть не остался без энергообеспечния, хотя есть проект старой ГРС и рядом проходит газопровод. Если попутный нефтяной газ нельзя проводить в частные дома, газификация позволит привести метан в каждый дом", – сказал депутат.

Глава Пыть-Яха Александр Морозов уточнил, что природный газ, который будет поступать в дома жителей, намного чище. "Голубое топливо" придёт к 12 тыс. жителей частных домов, в некоторых из которых до сих пор есть печное отопление.