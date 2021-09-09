Тела двух девушек нашли под завалами дома в Ногинске

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ногинске увеличилось до семи человек.

По данным "Интерфакса", обнаружены тела двух девушек, считавшихся пропавшими без вести. Они не выходили на связь.

Взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел 8 сентября в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

В результате взрыва повреждено 24 квартиры, несколько разрушены полностью. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.