Егор Мехонцев отказался от гонки за кресло депутата Госдумы

Боксер и Олимпийский чемпион Егор Мехонцев принял решение выйти из предвыборной гонки и снять кандидатуру с выборов в Государственную думу по Асбестовскому одномандатному избирательному округу. Об этом Накануне.RU рассказал сам спортсмен, назвав причиной действия главы свердловского отделения партии "Справедливая Россия" Андрея Кузнецова.

Напомним, что ранее Мехонцев назвал ситуацию в реготделении "СР" дном российской политики, заявив, что письмо главе фракции Миронову с жалобой на Кузнецова было написано добровольно.

В августе боксер Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор ООО "Дорстрой-Экотехнологии" Мария Штань, а также выдвиженцы Александров и Хомутов обратились к Миронову и настаивали на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков".

После этого глава реготделения Андрей Кузнецов заявил, что действия его коллег являются частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", члены которой якобы и давят на кандидатов "СР". По его словам, такими действиями противники хотят создать вокруг отделения СР "шлейф скандальности", добиваясь схода партии с выборной дистанции. В свою очередь реготделение "ЕР" также прокомментировало заявление Кузнецова, отметив, что непричастны к жалобе, но подбор кандидатов в "СР" проводится непрозрачно.

Позднее Избирательная комиссия Свердловской области приняла постановление об исключении свердловских кандидатов от "Справедливой России" из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты.