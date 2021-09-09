09 Сентября 2021
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врач, ковид, прививки, медицина, больница (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Главный эпидемиолог Челябинской области призвала бесплатно лечить только вакцинированных

Главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова заявила, что лечить бесплатно нужно только вакцинированных от ковида. Об этом она сказала "Первому областному".
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Кутрова считает, что невакцинированные "выбрали свою участь сами", поэтому пусть лечатся за свои деньги.

"На одной чаше весов сегодня бесплатная вакцина и иммунитет, а на другой — необходимость лечиться и вероятность осложнений. Не понимаю, почему наше государство обязано лечить таких несознательных людей бесплатно?" - сказала она.

Кутрова также подчеркнула: без вакцинации к ней обращаться даже не стоит - она на будет помогать таким людям. То есть, насколько можно судить, побравировала тем, что клятвы Гиппократа для нее не существует.

Нетрудно заметить, что это мнение основано на произвольном приравнивании невакцинированных к заболевшим ("ты же выбрал это сам") и, следовательно, вакцинированных к здоровым. Но как тогда быть с вакцинированными заболевшими? На самом деле это вероятностные процессы, и болеют все, разница лишь в вероятности заболеть, но адекватной статистики практически нет. То есть позиция Кутровой не имеет доказательной базы, к тому же игнорирует вопрос: что делать с теми, кто после укола получил другие осложнения? Их тоже лечить только за деньги? Это напоминает не борьбу с ковидом, а борьбу с невакцинированными.

Ранее главврач ГКБ №40 Екатеринбурга Александр Прудков призвал ввести "дискриминацию непривитых на государственном уровне". Была подана жалоба в СКР и ФСБ, но, судя по всему, она ни к чему не привела.

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Теги: вакцинация, лечение



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