В Югре при опрессовке трубопровода произошел разлив нефти в реку

В Югре произошло загрязнение нефтепродуктами реки Лабановский Еган и береговой полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе природнадзора автономного округа.

Инцидент произошел 7 сентября во время проведения плановых работ по выводу из консервации объектов Южно-Локосовского лицензионного участка. При опрессовке трубопровода произошла разгерметизация и в результате нефть попала в реку.

Загрязнение произошло на землях Лесного фонда Юганского ТО-лесничества, Локосовского участкового лесничества, Локосовского урочища.

"При обследовании инспекторами природнадзора Югры 8 сентября 2021 года установлено: в месте впадения Лабановский Еган в Обь установлены две нитки боновых заграждений, внесены сорбенты. На водной поверхности Лабановский Еган наблюдается радужная пленка на площади 0.25 га., а также загрязнение береговой полосы нефтепродуктами в районе боновых заграждений", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты утверждают, что загрязнения нефтью реки Обь не зафиксировано.