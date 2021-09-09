09 Сентября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
разлив нефти, Лабановский Еган (2021) | Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

В Югре при опрессовке трубопровода произошел разлив нефти в реку

В Югре произошло загрязнение нефтепродуктами реки Лабановский Еган и береговой полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе природнадзора автономного округа.

Инцидент произошел 7 сентября во время проведения плановых работ по выводу из консервации объектов Южно-Локосовского лицензионного участка. При опрессовке трубопровода произошла разгерметизация и в результате нефть попала в реку.

Загрязнение произошло на землях Лесного фонда Юганского ТО-лесничества, Локосовского участкового лесничества, Локосовского урочища.

разлив нефти, Лабановский Еган(2021)|Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

разлив нефти, Лабановский Еган(2021)|Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

"При обследовании инспекторами природнадзора Югры 8 сентября 2021 года установлено: в месте впадения Лабановский Еган в Обь установлены две нитки боновых заграждений, внесены сорбенты. На водной поверхности Лабановский Еган наблюдается радужная пленка на площади 0.25 га., а также загрязнение береговой полосы нефтепродуктами в районе боновых заграждений", - говорится в сообщении ведомства.

разлив нефти, Лабановский Еган(2021)|Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

Специалисты утверждают, что загрязнения нефтью реки Обь не зафиксировано.

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Теги: разлив нефти, Лабановский Еган, загрязнение



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