Задержанный по делу об убийстве двух девочек в Киселевске признал вину

Следователи предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании двух десятилетних школьниц Виктору Пестереникову, который был задержан в Киселевске.

Как сообщает Следственный комитет РФ, Пестерников сотрудничает со следствием, он признал вину. Суд арестовал мужчину на два месяца.

Напомним, 6 сентября в Киселевске две 10-летние девочки не вернулись из школы. В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина, где взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении. Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор Пестерников. Позже он был задержан, он признался, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление. Тела пропавших детей нашли в одном из заброшенных домов.

В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Его поставили на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал в другой город, но на учет так и не встал. Следователи возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики.

В СК добавили, что выясняются условия, в которых воспитывались школьницы. Действиям родителей будет дана юридическая оценка.