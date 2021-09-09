09 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
полиция, МВД, лес, розыск (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Красноярском крае ищут двух 13-летних школьниц – девочки не вернулись из гостей

В Лесосибирске (Красноярский край) разыскивают двух 13-летних школьниц – Лену Б. и Диану Ш., которые еще 7 сентября поехали в соседний поселок на день рождения к подруге, переночевали там, а на следующий день сели в такси до дома и не вернулись.

Сейчас девочек ищут полиция и волонтеры, при этом в МВД сообщили, что родители девочек в правоохранительные органы не обращались, зато разместили пост о пропаже в социальных сетях.

Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка.

Напомним, на этой неделе стало известно об изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области. В содеянном сознался местный житель, освободившийся из колонии два года назад (срок он отбывал за изнасилование ребенка).

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Теги: пропажа, розыск, дети, лесосибирск



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