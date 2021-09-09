09 Сентября 2021
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Дмитрий Артюхов, Алексей Чекунков (2021) | Фото: t.me/YANAO_official

Губернатор Ямала на встрече с федеральным министром обсудил Арктическую концессию

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Москве встретился с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Темой встречи стало развитие инфраструктуры на Полярном Урале. Кроме того, стороны обсудили создание международного научного полигона "Снежинка" и модернизации порта Лабытнанги. Министр предложил Артюхову воспользоваться новой моделью государственно-частного партнерства - Арктической концессией. Эту модель министерство будет прорабатывать вместе с регионами.

Дмитрий Артюхов, Алексей Чекунков(2021)|Фото: t.me/YANAO_official

Сообщается, что благодаря такому финансовому инструменту, объекты туристического кластера появятся на Ямале гораздо быстрее. Их появление означает налоговые поступления в бюджет региона, создание новых рабочих мест и инвестиции в дальнейшее развитие Арктики.

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Теги: Дмитрий Артюхов, Алексей Чекунков, развитие Арктики, Арктическая концессия



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