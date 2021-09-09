Губернатор Ямала на встрече с федеральным министром обсудил Арктическую концессию

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Москве встретился с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Темой встречи стало развитие инфраструктуры на Полярном Урале. Кроме того, стороны обсудили создание международного научного полигона "Снежинка" и модернизации порта Лабытнанги. Министр предложил Артюхову воспользоваться новой моделью государственно-частного партнерства - Арктической концессией. Эту модель министерство будет прорабатывать вместе с регионами.

Сообщается, что благодаря такому финансовому инструменту, объекты туристического кластера появятся на Ямале гораздо быстрее. Их появление означает налоговые поступления в бюджет региона, создание новых рабочих мест и инвестиции в дальнейшее развитие Арктики.