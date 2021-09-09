09 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
выборы 2021 (2021) | Фото: mestnievesti.ru

Рада призвала мир не признавать легитимность выборов в Госдуму

Верховная рада приняла постановление об обращении к международным организациям с призывом не признавать выборы в Государственную Думу РФ, так как они пройдут в Крыму и в них смогут участвовать те жители ДНР и ЛНР, которые получили гражданство РФ.

Рада призвала ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и другие организации, парламенты и правительства предостеречь Россию от проведения выборов в Крыму и Севастополе и запретить участие в выборах новых граждан РФ, проживающих в Донбассе.

Пять лет назад Рада принимала такое же постановление. На него тогда никто не отреагировал. Показательно, что нынешнее обращение освещается на Украине уже гораздо меньше.

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Теги: выборы в Госдуму, Украина



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