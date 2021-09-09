Замглавы Тавды Людмила Склярова скончалась от коронавируса

Вчера из-за коронавирусной инфекции в возрасте 64 лет скончалась заместитель главы Тавды Людмила Склярова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил экс-глава городского округа Виктор Лачимов.



"За годы ее трудовой деятельности, при ее непосредственном участии произошли значительные изменения в социальной сфере Тавдинского городского округа. Благодаря ее опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Людмила Георгиевна пользовалась у тавдинцев и коллег заслуженным авторитетом и уважением. Она всегда протягивала руку помощи, поддерживала не только словом, но и – делом", - написал он у себя на странице.

Лачимов также выразил соболезнования родным и близким почившей, сказав, что Людмила Склярова по разным медицинским отводам не успела поставить прививку от коронавируса. В связи с этим бывший глава городского округа призвал граждан вакцинироваться, а также беречь себя и своих близких.



Людмила Георгиевна Склярова работала директором школы № 11 с 1993 по 2007 год. После этого она перешла на должность директора Тавдинского детского дома. В 2016 году детский дом был закрыт и по предложению Людмилы Георгиевны на его базе был создан оздоровительный лагерь "Родничок".



На протяжении 21 года она являлась депутатом думы Тавдинского городского округа. А в 2017 году Людмила Склярова была назначена на должность заместителя главы администрации округа по вопросам социальной политики.

