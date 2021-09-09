09 Сентября 2021
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Красноярск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

"Мне плевать, я объявлю чрезвычайную ситуацию": мэр Красноярска устроил разнос УК, не готовым к зиме

В администрации Красноярска глава города Сергей Еремин сегодня эмоционально отчитал коммунальщиков за неготовность к отопительному сезону. Выяснилось, что только 35% УК получили паспорта готовности, передает "7 канал Красноярск".

"Я вон хожу – у меня самого глаза вылазят, что там куда переключается, что куда перетекает, как регулируется. Это с ума сойдешь. А у нас баянисты и гитаристы управляют этими процессами, я уж, извините меня, пользуясь случаем…, - устроил разнос мэр. - Я здесь простую вещь вам говорю. Управляющие компании должны понимать простую вещь четко: не дай Бог по их вине будет… размотаем просто! Мне плевать, я объявлю чрезвычайную ситуацию и зайдем со своими ресурсами, больше никогда не получат, вот это должны себе уяснить. А то мы все такие добрые, пушистые, сами бегаем, финиковым листом прикрыли и думаем, что… ничего, будем менять здесь ситуацию".

Мэра поддержал и его заместитель Владислав Логинов. По его словам, с учетом сложившейся ситуации лучше иметь в городе 12 управляющих компаний, но качественно работающих, а не более 500, как сейчас.

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Теги: сергей еремин, мэр, гнев, коммунальщики, подготовка к зиме, отопительный сезон, управляющая компания



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