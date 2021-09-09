09 Сентября 2021
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Общество За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

Талибы* разрешили вылет из Кабула 200 иностранцам

200 американских гражданских лиц и граждан третьих стран, которые остались в Афганистане после вывода военного контингента США, смогут покинуть страну, сообщает Reuters.

Представители "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешат им вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула. По данным источников, на талибов оказал давление специальный представитель США Залмай Халилзад.

Ожидается, что чартерные рейсы будут организованы 9 сентября, пишет Regnum.

2 сентября сообщалось, что Турция и Катар оказали финансовую поддержку аэропорту Кабула, благодаря чему последний может возобновить работу уже в ближайшие дни. Сумма поддержки составляет 30 млн долларов США, сообщает представитель "Талибана" Шер Мохаммед Аббаса Станекзай.

31 августа Пентагон подтвердил полный вывод войск США из Афганистана. Таким образом, американцы больше не контролируют местный аэропорт. Талибы ранее предложили Турции взять на себя управление аэропортом, однако в Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Теги: кабул, талибы, иностранные граждане, аэропорт кабула



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