09 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев, дворовая вакцинация (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Благодаря дворовой вакцинации, от коронавируса привились уже 7000 екатеринбуржцев

"Дворовая вакцинация" против коронавирусной инфекции, организованная "медицинской фракцией" думы Екатеринбурга уже вышла за пределы Уралмаша и Академического, перебравшись и в другие районы мегаполиса. Так, на днях почти 200 жителей Юго-Западного смогли поставить прививку в мобильных пунктах у дома, подготовленных депутатом Дмитрием Николаевым и врачами горбольницы №7. Таким образом, от коронавируса, не отходя от дома, смогло привиться уже более 7 тыс. екатеринбуржцев, сообщили Накануне.RU в медфракции.

вакцина, медицинская фракция(2021)|Фото: Пресс-служба медицинской фракции

"Такой формат вакцинации оказался очень удобным и востребованным. Люди могут привиться рядом с домом, недалеко от работы, не тратя несколько часов на ожидание в очередях", - сообщил депутат Дмитрий Николаев.

К его словам присоединилась и медсестра горбольницы №7 Ольга Корсакова, которая напомнила, что пункты вакцинации и прием граждан точно такие же, как и в больницах. При соблюдении санэпидемиологических требований, всех пациентов сначала осматривают и консультируют медики, а по прошествии трех недель снова приезжают для вакцинации вторым компонентом.

Напомним, что инициатором "дворовой вакцинации" стал основатель и глава медфракции, депутат гордумы Алексей Вихарев, ответственный за пункты вакцинации на Уралмаше и Эльмаше. В свою очередь в Академическом данную работу организовали Анастасия Немец и Николай Смирнягин, в отдаленных территориях Октябрьского района – Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков. До этого Дмитрий Николаев также помогал поставить прививку рядом с домом и жителям Пионерского микрорайона. На Вторчермете вакцинацию во дворе провели совместно Елена Бондаренко и Алексей Вихарев, на ВИЗе – Сергей Мелехин.

Алексей Вихарев(2021)|Фото: Пресс-служба медицинской фракции

"На сегодня мы привили уже более семи тысяч горожан. Учитывая, что медфракция работает всего несколько месяцев, результат хороший. Будем продолжать вакцинацию во дворах до тех пор, пока этот вопрос актуален, пока в нашей стране не появится коллективный иммунитет и здоровье наших граждан снова не будет в безопасности", – подчеркнул председатель медицинской фракции Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев.

Записаться на вакцинацию можно в приемных депутатов медфракции и через их соцсети. График работы выездных пунктов зависит от наличия вакцины в больницах города.

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Теги: дворовая вакцинация, прививка, коронавирус, Екатеринбург



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