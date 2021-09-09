В Сургуте в декабре откроется перинатальный центр

09 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
перинатальный центр Сургута (2021) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте в декабре откроется перинатальный центр

В Сургуте в декабре откроется перинатальный центр. Масштабный проект ценой в 18 млрд руб. (11 - строительство, остальное - затраты на обслуживание) станет важной для города и округа площадкой, оснащённой по последнему слову техники. Главврач центра Лариса Белоцерковцева провела для журналистов экскурсию по зданию и рассказала особенностях учреждения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В операционной дети могут дышать как сами, так и с помощью аппарата. Тяжелобольного ребёнка будут выхаживать по методу "кенгуру" - мать сможет жить в одной палате с ребёнком, чтобы помогать ему. В одноместной палате будет своя медсестра, там будут лежать особо тяжёлые дети. Всего в отделении 36 мест. Большинство из них - одно-двухместные.

В родильном отделении роженица находится до родов и три-четыре часа после.

перинатальный центр Сургута, главврач Лариса Белоцерковцева(2021)|Фото: Накануне.RU

"Рожать мать может в любой позе, акушерки к этому готовы. В палате может присутствовать муж. Работают детская и взрослая реанимации. На входе в здание есть очистка воды, профессионалы подтвердят качество. Всего таких реанимационных палат 25", - сказала Белоцерковцева.

Рожать в центре может любая югорчанка - он входит в систему ОМС.

"В учебном центре сотрудники отрабатывают навыки работы. Если мы чему-то хотим научиться, надо сделать это 10 тыс. раз. Здесь можно отработать навыки. В выхаживании новорождённого почти всё зависит от медсестры - у неё есть особые навыки", - сказала главврач.

перинатальный центр Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

В родильном зале врачей обучают механизму действий при различных вариантах течения родов. Манекен можно запрограммировать, чтобы "роды" получились максимально приближенными к реальным. Есть также уход за особо недоношенными детьми, этому тоже учат.

перинатальный центр Сургута, главврач Лариса Белоцерковцева(2021)|Фото: Накануне.RU

В послеродовом отделении - 120 одно-двухместных палат, готовых к реанимационной помощи. В здании установлен аппарат МРТ мощностью 1,5 тесла, чтобы диагностировать какие-либо нарушения в развитии плода. Потребность в неонатальной хирургии есть, для диагностики такого рода проблем аппарат и установлен.

"Пороки дыхательной или других систем раньше были фатальными, сейчас мы в нашем центре сможем их диагностировать и исправлять. Всё, что касается хирургии детей до года, будут делать планово и экстренно пациенткам со всего округа", - сказала Белоцерковцева.

перинатальный центр Сургута, главврач Лариса Белоцерковцева(2021)|Фото: Накануне.RU

В здании установлен компьютерный томограф, который поможет диагностировать различные заболевания, включая врождённые пороки. Теперь дети не будут стоять в очереди вместе со взрослыми, а смогут иметь свой, отдельный канал помощи. После перевода из, например, реанимации дети могут пройти в этом же центре реабилитацию по спецпрограмме. Есть также солевая комната для дыхательной реабилитации.

перинатальный центр Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

Что касается кадрового обеспечения, ежегодно в центр будут поступать 10-12 ординаторов. Второй путь - целевое обучение, в этом году заключены 35 таких договоров. Приглашают и действующих специалистов - для этого зарезервированы 120 квартир, заселены 35 из них. Есть различные выездные программы обучения. Средний процент укомплектования кадрами - 75-80. Действующий центр - 17 тыс. "квадратов", часть из них арендована. После открытия нового здания площадью 78 тыс. "квадратов" та часть, которая находится в собственности (9 тыс. "квадратов"), вольётся в новый комплекс. То есть всего площадь центра составит 87 тыс.кв. м.

перинатальный центр Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

Уникальность здания - в том, что его строили по ГЧП. Частный партнёр проектировал, строил, искал деньги, а государство дало участок. В конце 2024 г. центр передадут властям округа. Открытие здания, рассчитанного на 165 посещений в сутки и 10 тыс. родов в год, запланировано на 27 декабря 2021 г.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: перинатальный центр, сургут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.06.2021 14:30 Мск Центр охраны материнства и детства Сургута получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Ранее 22.04.2021 10:00 Мск Уникальный сургутский Центр охраны материнства и детства примет первых рожениц до конца года
Ранее 22.04.2021 07:49 Мск Сургутский перинатальный центр прошел общественную приемку
Ранее 29.03.2021 08:10 Мск Перинатальный центр Сургута принят федеральными экспертами
Ранее 11.03.2021 08:45 Мск Пациентки перинатального центра Сургута смогут пользоваться телемедициной
Ранее 19.02.2021 09:35 Мск Названа дата открытия перинатального центра в Сургуте
Ранее 22.01.2021 12:40 Мск Перинатальный центр Сургута вскоре начнёт прохождение госэкспертизы
Ранее 30.11.2020 09:10 Мск Перинатальный центр Сургута стал лучшим медучреждением Югры
Ранее 13.11.2020 08:52 Мск В Югре открывается центр высоких биотехнологий
Ранее 13.05.2020 13:35 Мск В Сургуте сдвинут срок сдачи перинатального центра
Ранее 12.08.2019 16:20 Мск Перинатальный центр в Сургуте будет стоить властям Югры 18 миллиардов
Ранее 05.04.2019 08:56 Мск Судебные разбирательства югорских властей с "ВИС Инфраструктура" не помешают строительству перинатального центра
Ранее 31.10.2018 08:15 Мск Депутаты Сургута одобрили выделение денег из резервного фонда на перинатальный центр
Ранее 29.10.2018 10:15 Мск Около 10 миллионов власти Сургута направят на строительство подъездов к перинатальному центру
Ранее 02.08.2018 10:40 Мск В Сургутском центре охраны материнства и детства завершены общестроительные работы
Ранее 01.06.2018 22:42 Мск Сургутянки оценили строящийся перинатальный центр
Ранее 16.03.2018 08:20 Мск Сургутский перинатальный центр откроют осенью: сроки строительства сокращены вдвое
Ранее 17.10.2017 14:56 Мск На июль 2018 года перенесено открытие перинатального центра в Сургуте
Ранее 02.10.2017 10:30 Мск Сургутский перинатальный центр откроют в ноябре 2018 года
Ранее 07.09.2017 09:32 Мск Сроки сдачи перинатального центра в Сургуте переносятся. Здание будут поднимать на полтора метра
Ранее 01.03.2017 15:24 Мск Общественники оценили ход строительства перинатального центра в Сургуте
Ранее 01.02.2017 16:21 Мск В год здоровья в Сургуте откроют крупнейший в России перинатальный центр


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети