В Сургуте в декабре откроется перинатальный центр

В Сургуте в декабре откроется перинатальный центр. Масштабный проект ценой в 18 млрд руб. (11 - строительство, остальное - затраты на обслуживание) станет важной для города и округа площадкой, оснащённой по последнему слову техники. Главврач центра Лариса Белоцерковцева провела для журналистов экскурсию по зданию и рассказала особенностях учреждения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В операционной дети могут дышать как сами, так и с помощью аппарата. Тяжелобольного ребёнка будут выхаживать по методу "кенгуру" - мать сможет жить в одной палате с ребёнком, чтобы помогать ему. В одноместной палате будет своя медсестра, там будут лежать особо тяжёлые дети. Всего в отделении 36 мест. Большинство из них - одно-двухместные.

В родильном отделении роженица находится до родов и три-четыре часа после.

"Рожать мать может в любой позе, акушерки к этому готовы. В палате может присутствовать муж. Работают детская и взрослая реанимации. На входе в здание есть очистка воды, профессионалы подтвердят качество. Всего таких реанимационных палат 25", - сказала Белоцерковцева.

Рожать в центре может любая югорчанка - он входит в систему ОМС.

"В учебном центре сотрудники отрабатывают навыки работы. Если мы чему-то хотим научиться, надо сделать это 10 тыс. раз. Здесь можно отработать навыки. В выхаживании новорождённого почти всё зависит от медсестры - у неё есть особые навыки", - сказала главврач.

В родильном зале врачей обучают механизму действий при различных вариантах течения родов. Манекен можно запрограммировать, чтобы "роды" получились максимально приближенными к реальным. Есть также уход за особо недоношенными детьми, этому тоже учат.

В послеродовом отделении - 120 одно-двухместных палат, готовых к реанимационной помощи. В здании установлен аппарат МРТ мощностью 1,5 тесла, чтобы диагностировать какие-либо нарушения в развитии плода. Потребность в неонатальной хирургии есть, для диагностики такого рода проблем аппарат и установлен.

"Пороки дыхательной или других систем раньше были фатальными, сейчас мы в нашем центре сможем их диагностировать и исправлять. Всё, что касается хирургии детей до года, будут делать планово и экстренно пациенткам со всего округа", - сказала Белоцерковцева.

В здании установлен компьютерный томограф, который поможет диагностировать различные заболевания, включая врождённые пороки. Теперь дети не будут стоять в очереди вместе со взрослыми, а смогут иметь свой, отдельный канал помощи. После перевода из, например, реанимации дети могут пройти в этом же центре реабилитацию по спецпрограмме. Есть также солевая комната для дыхательной реабилитации.

Что касается кадрового обеспечения, ежегодно в центр будут поступать 10-12 ординаторов. Второй путь - целевое обучение, в этом году заключены 35 таких договоров. Приглашают и действующих специалистов - для этого зарезервированы 120 квартир, заселены 35 из них. Есть различные выездные программы обучения. Средний процент укомплектования кадрами - 75-80. Действующий центр - 17 тыс. "квадратов", часть из них арендована. После открытия нового здания площадью 78 тыс. "квадратов" та часть, которая находится в собственности (9 тыс. "квадратов"), вольётся в новый комплекс. То есть всего площадь центра составит 87 тыс.кв. м.

Уникальность здания - в том, что его строили по ГЧП. Частный партнёр проектировал, строил, искал деньги, а государство дало участок. В конце 2024 г. центр передадут властям округа. Открытие здания, рассчитанного на 165 посещений в сутки и 10 тыс. родов в год, запланировано на 27 декабря 2021 г.