09 Сентября 2021
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Общество Москва
Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Москве набирают фокус-группы для тестирования поездок на беспилотном такси

Московские власти прокомментировали запуск беспилотного такси от Яндекса на улицах столицы. Тестирование начнется в ближайшее время, и Москва станет первой европейской столицей с таким видом транспорта.

"В настоящий момент ЦОДД и Мосгортранс обследуют улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта. Совместно с коллегами из Яндекса мы ведем большую совместную работу по запуску тестирования, которое будет проходить в рамках закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Мы уже создали рабочую группу, и в данный момент обсуждаем детали, в том числе с правоохранительными органами", - сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в мире уже около 3 тыс. беспилотных автомобилей, но приоритетом остается безопасность внедряемых инноваций. "Поэтому мы запустим тестирование только после того, как убедимся в полной безопасности беспилотного такси для пассажиров", - цитирует Ликсутова пресс-служба дептранса.

Cервис будет работать вблизи станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Власти города и Яндекс сейчас собирают заявки для составления фокус-групп тестировщиков.

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Теги: беспилотник, такси, фокус-группа, тестирование, максим ликсутов



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