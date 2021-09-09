В Москве набирают фокус-группы для тестирования поездок на беспилотном такси

Московские власти прокомментировали запуск беспилотного такси от Яндекса на улицах столицы. Тестирование начнется в ближайшее время, и Москва станет первой европейской столицей с таким видом транспорта.

"В настоящий момент ЦОДД и Мосгортранс обследуют улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта. Совместно с коллегами из Яндекса мы ведем большую совместную работу по запуску тестирования, которое будет проходить в рамках закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Мы уже создали рабочую группу, и в данный момент обсуждаем детали, в том числе с правоохранительными органами", - сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в мире уже около 3 тыс. беспилотных автомобилей, но приоритетом остается безопасность внедряемых инноваций. "Поэтому мы запустим тестирование только после того, как убедимся в полной безопасности беспилотного такси для пассажиров", - цитирует Ликсутова пресс-служба дептранса.

Cервис будет работать вблизи станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Власти города и Яндекс сейчас собирают заявки для составления фокус-групп тестировщиков.