09 Сентября 2021
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Политика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Переворот в Гвинее: страна занимает первое место в мире по запасам бокситов

Почему произошел государственный переворот в Гвинее, в чем заинтересованы путчисты и кто за ними стоит?
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Ранее в Гвинее было два переворота - в 1984 и 2008 годах. И оба были совершены против временно занявших пост главы государства после смерти президентов. Но сейчас впервые свергнут законно избранный президент, пишет "Фонд стратегической культуры".

Настоящая причина может лежать на поверхности. Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов, а по их добыче стоит рядом с Китаем и Австралией. Также в Гвинее есть запасы урана и золота.

Важно и то, что в последние годы произошла активизация отношений Гвинеи с Россией. Во время первого саммита Россия – Африка президент России наградил президента Гвинеи орденом Дружбы. Переворот произошел накануне визита в Россию министра иностранных дел Гвинеи, буквально за несколько часов до вылета гвинейского министра в Москву. Россия даже потребовала освободить президента Гвинеи. Интересно, что "Русал" почти третьей частью своего производства обязан гвинейским бокситам и глинозему. А в Китае половина всего алюминия изготавливается из гвинейских бокситов.

Еще один важный штрих. Гвинея стала единственной страной Тропической Африки, которая официально была названа как член БРИКС+ (по приглашению Китая, который вложил в страну, по разным оценкам, десятки миллиардов долларов).

Все это свидетельствует о том, что переворот в Гвинее – событие глобального масштаба и черная метка всей Африке. Его прямым последствием станет изменение цен на бокситы и маршрутов их поставок, а возможно, удар по алюминиевой промышленности Китая и России.

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Теги: Гвинея, переворот, бокситы



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