09 Сентября 2021
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Общество В России
(2004) |

В российском модуле МКС ночью сработала сигнализация

Пожарная сигнализация сработала ночью в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС).

Космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному Центру управления полетами, что экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика, передает РИА Новости. Приборы показали наличие вредных веществ.

В свою очередь астронавт Тома Песке сообщил, что запах гари почувствовали также в американском сегменте МКС.

Источник дыма и запаха пока не обнаружен, экипаж включил систему удаления вредных примесей из атмосферы станции.

Ранее космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины - на этот раз в модуле "Заря". Этот модуль является первым и самым старым на МКС.

Напомним, ранее стало известно, что в корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.

О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа 2020 года. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.

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Теги: мкс, сигнализация, модуль звезда



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