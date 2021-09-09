Только каждый третий губернатор устроил "прямую линию" с гражданами после распоряжения Путина

Губернаторы затягивают с выполнением распоряжения президента России на счет проведения "прямых линий" с жителями регионов.

Только 31 из 85 российских губернаторов за два месяца с момента распоряжения Путина провели "разговоры" с гражданами, которые транслировались по ТВ, пишут "Ведомости".

Напомним, глава государства во время своей традиционной "прямой линии" 30 июня заявил, что "никому не помещает" пообщаться с гражданами напрямую. 6 июля это пожелание было оформлено в виде президентского поручения.

В июле успели пообщаться с гражданами девять губернаторов, в августе – еще 19. Еще три губернатора собираются устроить "прямые линии" в период с 8 по 10 сентября.