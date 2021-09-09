Комарова принесла соболезнования жене главы МЧС

Губернатор Югры Наталья Комарова отреагировала на гибель главы МЧС Евгения Зиничева и принесла слова соболезнования его супруге, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

"От имени югорчан приношу Вам соболезнования в связи с уходом из жизни Вашего супруга. Евгений Николаевич посвятил жизнь защите людей, спасению человеческих жизней. Он всегда был готов прийти на помощь. Югра разделяет горе, боль Вашей утраты, Наталья Николаевна. Мы поддерживаем вас", - говорится в телеграмме губернатора.

Напомним, по информации МЧС, министр Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который работал на месте проведения учений. Ведомство сообщало, что Мельник оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев бросился за ним, но сам получил травму. За пострадавшими выслали вертолет, но спасти их не удалось.

По неофициальной версии, глава ведомства и оператор Александр Мельник погибли около 7.00 не в ходе учений под Норильском, а в нескольких сотнях километров оттуда — на территории заповедного плато Путорана, на водопаде Китабо-Орон (также известном как Большой Иркиндинский водопад). Издание Readovka при этом отмечало, что, возможно, именно погибший оператор пытался удержать поскользнувшегося министра.