09 Сентября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
авиалесоохрана, вертолет, учения, тушение пожара (2020) | Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

После лесных пожаров в Тюменской области власти выделяют миллионы на пожарные вертолеты

Власти Тюменской области объявили аукцион на оказание услуги по предоставлению вертолетов МИ-8Т с экипажами в целях тушения лесных пожаров и тренировки специалистов парашютной и десантной пожарной службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион размещен на сайте госзакупок. Цена контракта составляет почти 4,5 млн руб. за 30 летных часов. На вертолетах будут использоваться устройства на внешней подвеске, с помощью которых пожарные смогут высаживаться с вертолета в лес и на площадки для тушения лесных пожаров.

Заявки на аукцион принимаются до 14 сентября.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали более чем в 160 миллионов рублей.

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Теги: лесной пожар, аукцион, обучение



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