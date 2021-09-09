09 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Взрыв газа на ул. Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва газа на Уралмаше

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль вчерашнее происшествие на Уралмаше (Екатеринбург), где в результате хлопка газа в многоквартирном доме пострадал мужчина.

"Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено доложить об обстоятельствах травмирования жителя многоквартирного дома в Екатеринбурге в результате хлопка газовоздушной смеси. По данному факту следственными органами СК России проводится проверка, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ.

Напомним, что инцидент на улице Индустрии, 57/2 поступил в 11 часов 22 минуты. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек. К счастью пожара и травм у жильцов удалось избежать: взрыв выбил только подъездные окна на всех девяти этажах и входную дверь квартиры на первом. Однако в результате был травмирован сам владелец квартиры, где и произошел несчастный случай. Как сообщили соседи, мужчина злоупотреблял наркотическими веществами, хотя кроме этого никаких проблем остальным жильцам не приносил.

Позже все жители дома также подтвердили, что никогда не испытывали проблем с газом, и данный инцидент стал для всех неожиданностью. В свою очередь прокуратура начала проверку, когда в доме последний раз обследовали газовое оборудование.

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Теги: Бастрыкин, СКР, хлопок газа, Екатеринбург, Уралмаш



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