09 Сентября 2021
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Политика В России
кузнецова анна юрьевна уполномоченный при президенте рф по правам ребёнка (2019) | Фото: Накануне.RU

Детский омбудсмен Анна Кузнецова может стать депутатом Госдумы - СМИ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова может стать единственной из "предвыборной пятерки" "Единой России", кто реально перейдет на работу в Госдуму после выборов, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В Кремле сейчас обсуждают, что делать с пятеркой лидеров федерального списка партии, в которую вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, уже упомянутая Кузнецова, а также глава "Сириуса" Елена Шмелева и главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Каждый из них, кажется, и не собирался оставлять свою текущую работу ради Госдумы, даже президент России на Восточном экономическом форуме заявил, что ему было бы жалко отпускать Лаврова и Шойгу из правительства в парламент. Путин заявил, что каждый из пятерки в случае победы сам сделает выбор. Но тогда может статься, что все решат отказаться от мандатов, а это уже будет выглядеть как "обман избирателей".

Пока главный претендент на реальный переход в Госдуму – Кузнецова. В этом случае она могла бы получить какой-то высокий пост в парламенте, например, возглавить один из комитетов (тем более, что в Думе есть для нее профильный комитет).

Анна Кузнецова была назначена детским омбудсменом 9 сентября 2016 года. В январе 2019 года президент Владимир Путин переназначил ее на этот пост.

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Теги: анна кузнецова, депутат госдумы, выборы в госдуму, омбудсмен



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