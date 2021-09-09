09 Сентября 2021
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Общество За рубежом
Валентин Катасонов (2017) | Фото: wowavostok.livejournal.com

Катасонов: Ковидная статистика сильно завышается, пример - Португалия

В мае суд Лиссабона постановил, что ковидная статистика многократно завышается, но эту новость почти все СМИ проигнорировали. Об этом пишет в статье на "Царьграде" экономист Валентин Катасонов.
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Постановление суда Лиссабона было вынесено 19 мая 2021 года. Там говорится, что инициированная прокуратурой проверка статистики смертности от коронавируса в стране показала сильное завышение. По оперативным данным, которые фигурируют на всех сайтах, в Португалии от ковида умерли 17 тысяч человек. Но проверка показала, что подтвержденных случаев смерти от ковида только 152, то есть менее 1% от заявленных, куда включают все подряд смерти, если у человека был положительный ПЦР-тест.

Ранее тот же суд признал, что только 3% ПЦР-тестов достоверны, остальные 97% имеют ложноположительный результат.

Если это так, то в Португалии вместо 1 млн случаев ковида было лишь около 30 тысяч, и из них умерли менее 200 человек. То есть за полтора года заболели лишь 0,3% населения страны, а летальность составляет около 0,6%. Общая смертность от ковида, таким образом, равна 0,0015%, что пренебрежимо мало.

Катасонов также отмечает, что он накапливает два типа российских и зарубежных публикаций: одни содержат точку зрения, что статистика занижается, то есть масштабы заболевания еще больше, другие - что завышается. И публикации первого типа хорошо тиражируются. А вот публикации второго типа - наоборот. По его мнению, это явные признаки необъявленной цензуры, направленной на искусственное раздувание масштабов болезни.

В конце прошлого года анализ Накануне.RU не выявил признаков занижения статистики.

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Теги: Валентин Катасонов, коронавирус, статистика, ковид



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