Вексельберг и Блаватник требуют от "Русала" выплаты дивидендов

Второй по размеру акционер "Русала" - Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника – заявил, что "Русал" не выплачивает дивиденды с 2018 года. Вексельберг и Блаватник считают, что возможности для выплаты дивидендов у "Русала" есть, поскольку на рынке алюминия установились благоприятные цены, а также компания стабильно получает дивиденды от "Норильского никеля", пишет РБК.

В "Суале" считают, что с 2019 года "Русал" должен был выплатить акционерам более $900 млн дивидендов.

Sual Partners настаивает, чтобы UC Rusal перевела акционерам дивиденды за первое полугодие 2021 года (а именно $289,8 млн) и соблюдала установленные правила дальше.

"Отказывая акционерам в распределении прибыли, ОК РУСАЛ в то же время совершает сомнительные инвестиции и приобретает неэффективные и не относящиеся к основной деятельности активы", - считают акционеры.

В июле этого года "Русал" пригрозил закрытием ряда производств из-за введения экспортных пошлин на металлы. В компании заявили, что новые пошлины поставят некоторые производства на грань рентабельности. Сейчас акции "Русала" растут из-за нестабильной политической ситуации в Гвинее – стране, которая обеспечивает до 20% мирового алюминиевого производства.

В начале сентября стало известно, что "Русал" может направить на погашение долга перед Сбербанком большую часть средств, вырученных от продажи доли в "Нрильском никеле". Летом стало известно, что "Русал" будет участвовать в программе обратного выкупа акций "Норникеля". В компании пока не дали прогнозов по сумме полученных средств, подчеркнув, что участие в программе не предполагает продажу всего пакета акций "Норникеля".