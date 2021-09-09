Суд взыскал с Абызова и "Альфа-банка" более $126 млн

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов.

Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, пишет Regnum.

В августе Генпрокуратура направила иск к Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Как считает ведомство, эти средства имеют сомнительное происхождение.

В октябре прошлого года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Напомним, экс-министр был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.