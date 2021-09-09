09 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

Уральца приговорили к 8 годам колонии за убийство жены-блогера

Сысертский районный суд приговорил Дмитрия Журавлева к восьми годам лишения свободы за убийство супруги-блогера Кристины Журавлевой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области

Напомним, что трагедия произошла 5 апреля текущего года в доме супругов в товариществе собственников недвижимости "Первомайский парк" Сысертского района. Между парой вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина задушил свою жену.

Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя пять дней арендовал автомобиль, для придания видимости прогулки переодел девушку в спортивный костюм и кроссовки, положил на заднее сидение арендованной машины и уехал в сторону Сысерти. Затем он вытащил тело в лес и оставил его там. Впоследствии труп несчастной обнаружил случайный водитель.

Позже мужчина сам пришел в полицию с заявлением об исчезновении супруги, однако обмануть следствие ему не удалось. Он полностью признал свою вину. В суде он также рассказывал, что жена часто на него нападала и устраивала истерики. В тот день мужчина не выдержал и сорвался и только позже осознал случившееся.

Кристина Журавлева была известным бьюти-блогером, у которой насчитывалось 57 тыс. подписчиков в Instagram. Свое наказание Дмитрий будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: Журавлев, блогер, убийство, суд



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