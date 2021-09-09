09 Сентября 2021
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Аэропорт в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура поручила оборудовать аэропорт Ноябрьска для удобства инвалидов

Новоуренгойская транспортная прокуратура провела проверку в аэропорту Ноябрьска на предмет исполнения требований законодательства о защите прав инвалидов, по итогам которой выяснилось, что аэропорт совершенно не оборудован для удобства граждан с ограничениями по здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, в аэропорту отсутствует амбулаторный лифт, с помощью которого граждане с ограниченными возможностями могли бы беспрепятственно осуществлять посаду на воздушное судно. Имеющиеся пандусы, расположенные у входа в здание выдачи багажа, не соответствует предъявляемым требованиям закона, а информационная табличка санитарно-бытового помещения выполнена лишь рельефно-графическим способом (отсутствует рельефно-точечный способ).

Более того, на официальном сайте также отсутствовала информация об оказании услуг для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

"В целях устранения нарушений транспортным прокурором руководителю аэропорта внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица. Оператором аэродрома разработан План мероприятий по устранению нарушений, которым предусмотрено приобретение амбулаторного лифта и реконструкция пандуса. Другие выявленные нарушения устранены", - заявили в прокуратуре.

Окончательное устранение нарушений находится на контроле.

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Теги: аэропорт, инвалиды, прокуратура, Ноябрьск



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