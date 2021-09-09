Количество погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до пяти

В Ногинске, где произошел взрыв газа, извлекли из-под завалов тело пятого погибшего, сообщили в МЧС.

Еще 15 человек числятся пострадавшими, двое — пропавшими без вести, передает Regnum.

Ранее из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы – это женщина.

Взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел 8 сентября в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

В результате взрыва повреждено 24 квартиры, несколько разрушены полностью. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.