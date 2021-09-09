Количество погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до пяти
В Ногинске, где произошел взрыв газа, извлекли из-под завалов тело пятого погибшего, сообщили в МЧС.
Еще 15 человек числятся пострадавшими, двое — пропавшими без вести, передает Regnum.
Ранее из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы – это женщина.
Взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел 8 сентября в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.
В результате взрыва повреждено 24 квартиры, несколько разрушены полностью. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.