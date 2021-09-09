Моисеев: Планы по приватизации в основном не касаются "голубых фишек"

Россия имеет большие планы по приватизации, но в основном они касаются не "голубых фишек".

Как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, министерство "обязательно жахнет", но в будущем. "Как можно скорее наша задача избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны", — сказал Моисеев.

По его словам, речь идет об объектах, среди которых полуразрушенные здания, заброшенные участки, брошенные промышленные объекты, попадающие в собственность государства по решению судов, отметил замглавы в рамках Московского финансового форума.

Как сообщалось, распродажа государственных активов, или приватизация, пока осуществляется недостаточно быстро. На это сетует в своем отчете Счетная палата.