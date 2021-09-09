Собянин сообщил, в каком случае школы переведут на дистанционку

Московские власти примут решение о переводе школ на дистанционное обучение только в крайнем случае.

Как заявил глава города Сергей Собянин, при необходимости администрация готова обеспечить дистанционное обучение школьников. Мэр пообещал сделать все возможное, чтобы дети "нормально занимались". При этом Собяинин отметил, что в школах будут действовать санитарные ограничения, сообщает "Комсомольская правда".

При заболеваемости отдельные классы переведут на дистанционное обучение, при этом школа будет продолжать работу.

Как сообщалось ранее, у московских школьников никто не будет требовать отрицательные ПЦР-тесты перед посещением учебного заведения.