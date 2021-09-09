09 Сентября 2021
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Собянин сообщил, в каком случае школы переведут на дистанционку

Московские власти примут решение о переводе школ на дистанционное обучение только в крайнем случае.

Как заявил глава города Сергей Собянин, при необходимости администрация готова обеспечить дистанционное обучение школьников. Мэр пообещал сделать все возможное, чтобы дети "нормально занимались". При этом Собяинин отметил, что в школах будут действовать санитарные ограничения, сообщает "Комсомольская правда".

При заболеваемости отдельные классы переведут на дистанционное обучение, при этом школа будет продолжать работу.

Как сообщалось ранее, у московских школьников никто не будет требовать отрицательные ПЦР-тесты перед посещением учебного заведения.

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Теги: Собянин, школа, коронавирус



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