09 Сентября 2021
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Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: expo.innoprom.com

Пострадавшие от затопления земель жители Дагестана пожаловались Мишустину

Около двух тысяч жителей Дагестана, которые пострадали в результате затопления земель после возведения Ирганайской ГЭС, пожаловались главе кабмина России Михаилу Мишустину на бездействие властей республики.

Как считают дагестанцы, срыв "дорожной карты" со стороны республиканского правительства, которую утвердили федеральные власти, приведет к задержке выплаты компенсаций еще как минимум на год.

Жители нескольких сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана добиваются выплаты компенсаций за утраченное в результате затопления жилье и сады на протяжении 13 лет.

В августе 12 жителей республики, пострадавших в результате затопления их земель при строительстве Ирганайской ГЭС, подали жалобу против РФ в Европейский суд по правам человека. Они считают, что власти нарушили сразу нескольких положений Европейской конвенции.

Общее количество пострадавших при затоплении водохранилища станции оценивается в 10 тыс. человек с учетом демографического роста членов их семей. Проект возмещения потерь предусматривает выплату 10,9 млрд руб., пишет "Коммерсант".

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Теги: Дагестан, Мишустин, затопление



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