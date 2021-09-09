У автомобилистов начнут проверять QR-коды вместо бумажных документов на машину

Автомобилисты в России получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода.

Об этом говорится на портале госуслуг. Ресурс предлагает водителям скачать мобильное приложение "Госуслуги.Авто". После авторизации в мобильное приложение загружаются данные СТС из реестра транспортных средств.

Инспекторы вправе требовать для проверки бумажные носители до конца 2021 года. Позднее в приложении можно будет оплачивать автомобильные штрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять Европротокол при автоаварии, записаться на замену водительских прав и заключать договоры купли-продажи авто онлайн.

Тем временем, министерство внутренних дел России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов.

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