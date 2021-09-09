09 Сентября 2021
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Общество Центральный ФО Москва
ВСМ, скоростной поезд (2016) | Фото: gov.cap.ru

В Москве построят новый железнодорожный вокзал

Рядом с Ленинградским вокзалом в Москве построят еще один.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, он будет предназначен для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Вокзал возведут рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. "Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", — отметил мэр, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Кремле ВСМ Москва – Петербург воспринимается якобы как более экономически надежный проект, чем, например, скоростные магистрали между Москвой и Казанью и Москвой и Нижним Новгородом.

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Теги: Москва, вокзал, ВСМ



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