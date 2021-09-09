Собянин: Власти продолжат наказание и высылку мигрантов за нарушения

Власти Москвы продолжат жесткие меры по задержанию мигрантов, заведению против них уголовных дел, высылке и запрету въезда им в случае нарушений.

Об этом сообщил глава города Сергей Собянин. По его словам, рецепт против хулиганства один — наказывать, "что собственно, и происходит".

"Такую практику будем продолжать", — сказал Собянин. Мэр отметил, что не имеет ничего против рабочих из других стран, но исключительно при соблюдении ими общественного порядка, пишет "Комсомольская правда".

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России все чаще. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в Россию.