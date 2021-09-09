В России впервые за год подешевели бензин и дизтопливо

В России опубликован отчет об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, средние розничные цены на бензин и дизтопливо с 30 августа по 6 сентября снизились. Это произошло впервые за год. Так, бензин подешевел на 15 копеек и теперь стоит в среднем 48,93 руб. за литр, дизтопливо — на 7 коп., до 50,62 руб.

Последний раз цены на бензин в России снижались с 7 по 13 сентября прошлого года. Тогда бензин и дизель дешевели на одну копейку.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в годовом выражении составила в России 6,74%. За неделю с 31 августа по 6 сентября темп инфляции замедлился до 0,07%.

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