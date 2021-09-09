"Дочка" НОВАТЭК купила Арктическое и Нейтинское месторождения

Дочерняя структура НОВАТЭКа "Ямал СПГ Ресурс" одержала победу в аукционах на Нейтинское и Арктическое нефтегазовые месторождения на Ямале.

Сумма разовых платежей за пользование недрами - 13,15 млрд руб. при стартовой цене в 11,88 млрд руб. Как следует из сообщения компании, приобретение данных участков позволит расширить ресурсную базу для реализации СПГ-проектов.

Запасы Арктического и Нейтинского месторождений оцениваются в 413 млрд куб. м газа и 28 млн т жидких углеводородов.

Как сообщалось, общественная палата просит остановить поправки в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", внесенные в Госудуму. Накануне сразу два региона, ЯНАО и Ставрополье (которое возглавляет тоже выходец с Ямала), вышли с инициативой дать субъектам право изменять границы ООПТ и даже упразднять их.

Авторы документа утверждают, что целью поправок является исключительно сохранение и расширение особо охраняемых территорий, однако, по мнению экологов, их принятие может привести к созданию излишних полномочий, которые будут использованы крупными промышленниками в своих интересах.