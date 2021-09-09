09 Сентября 2021
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Происшествия В России
(2021) | Фото: t.me/vchkogpu

"Они могли упасть вместе". В гибели главы МЧС и режиссера появляются новые версии

Стало известно, как как могли развиваться события, приведшие к гибели главы МЧС Евгения Зиничева.

Ранее уже сообщалось, что он мог погибнуть не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике. РБК со ссылкой на источники писал, глава ведомства и оператор Александр Мельник погибли около 7 часов утра не в ходе учений под Норильском, а в нескольких сотнях километров оттуда — на территории заповедного плато Путорана, на водопаде Китабо-Орон (также известном как Большой Иркиндинский водопад). Издание Readovka при этом отмечало, что, возможно, именно погибший оператор пытался удержать поскользнувшегося министра.

Источник известного телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ" рассказал, что якобы по окончании учений было решено слетать на плато Путоран, в том числе, чтобы полюбоваться водопадом – режиссер Александр Мельник снимал там при поддержке МЧС фильм "Территория" и очень хвалил это место.

Предположительно, когда Зиничев и Мельник были на краю, они споткнулись. Источник "ВЧК-ОГПУ" затруднился сказать, кто именно начал падать первый – министр или режиссер, и кто пытался удержать другого. Якобы все произошло неожиданно, буквально в доли секунды, в итоге оба одновременно рухнули вниз и получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данным "ВЧК-ОГПУ", охране и помощникам Евгения Зиничева, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК).

На этом фото министр и режиссер якобы за два часа до гибели:

(2021)|Фото: t.me/vchkogpu

Наше издание не располагает подтверждением этой информации. По официальной же версии МЧС, министр Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который работал на месте проведения учений. Ведомство сообщало, что Мельник оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев бросился за ним, но сам получил травму. За пострадавшими выслали вертолет, но спасти их не удалось.

Политолог Максим Жаров отмечает, что официальная и неофициальные версии гибели Зиничева слишком разнятся. И если убедительных подробностей в официальной версии не последует, то "гибель Зиничева неизбежно будут вписывать во внутриэлитные обстоятельства".

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Теги: Евгений Зиничев, водопад Китабо-Орон, плато Путорана



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Ранее 08.09.2021 17:56 Мск Глава МЧС мог погибнуть не на учениях, а во время посещения водопада


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