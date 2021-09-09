09 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

Матвиенко не исключила, что РФ на инаугурации правительства Афганистана будет представлять посол

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко допустила, что Россию на инаугурации правительства Афганистана будет представлять посол.

По ее мнению, с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) нужно вести диалог. Она отметила, что в настоящее время трудно делать выводы о том, как будет работать правительство Афганистана, как его члены будут выстраивать международные отношения, сообщает ТАСС.

Ранее министерство иностранных дел России заявило, что Москва примет участие в инаугурации, только если правительство Афганистана будет инклюзивным.

Инаугурация нового правительства Афганистана запланирована на 11 сентября, день теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке.

На церемонию приглашены представители Ирана, Катара, Китая, России, Турции и Пакистана.

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Теги: Матвиенко, Афганистан



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