Собянин высказался о безопасности системы онлайн-голосования

Специалисты постоянно защищают систему электронного голосования от хакеров, но она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения», — сказал он. Глава города выразил уверенность в том, что "за этим будущее", сообщает "Комсомольская правда".

Ранее в Москве прошло тестирование дистанционного голосования. В нем приняли участие более 100 тысяч человек.