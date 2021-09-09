09 Сентября 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин высказался о безопасности системы онлайн-голосования

Специалисты постоянно защищают систему электронного голосования от хакеров, но она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения», — сказал он. Глава города выразил уверенность в том, что "за этим будущее", сообщает "Комсомольская правда".

Ранее в Москве прошло тестирование дистанционного голосования. В нем приняли участие более 100 тысяч человек.

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Теги: Собянин, Москва онлайн-голосования, выборы



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.07.2021 11:45 Мск В тестировании дистанционного голосования в Москве поучаствовали уже 125 тысяч горожан


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