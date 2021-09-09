09 Сентября 2021
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Общество Краснодарский край
курорты краснодарского края, выставка, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый бренд курортов Краснодарского края и туристические возможности в межсезонье представили на выставке в Москве

Новый бренд курортов Краснодарского края разработали специалисты министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, передает корреспондент Накануне.RU. Бренд был представлен на специализированной выставке в Москве.

С презентацией выступила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина на 27-й международной туристической выставке «Отдых Leisure».

"Брендирование территорий – это определение собственной территориальной идентичности и презентация ее потенциала. Мы разработали свой первый логотип курортов практически 20 лет назад. «Курорты Краснодарского края» – один из самых сильных региональных туристических брендов на внутреннем рынке. Но за годы изменился и сам туристический продукт региона и объем услуг. Поэтому мы трансформировали логотип и представили новое видение курортов края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона. Уверены, новый логотип «Жарко круглый год» станет синонимом качества, услуг высокого уровня", – сказала Мария Золотухина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, на выставке регион презентовал свои возможности в межсезонье. Это бальнеология, эногастрономический туризм, круглогодичные горнолыжные курорты, а также возможности отдыха и лечения в традиционных курортных городах и новые направления термальных источников в горно-предгорных зонах.

курорты краснодарского края, выставка, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Справка. Первые курорты появились на территории Кубани еще 150 лет назад. В ХХ веке край стал крупной всесоюзной здравницей. Регион занимает лидирующие позиции на внутреннем туристическом рынке. В последние годы порядка 40% турпотока формируется в межсезонье.

«Отдых Leisure» – международная выставка, посвященная внутреннему, въездному и выездному туризму. В ней участвуют туроператоры, авиакомпании, международные системы онлайн-бронирований, мировые сети отелей, национальные офисы и принимающие компании из стран со всех континентов мира.

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Теги: курорты краснодарского края, бренд, сочи, отдых



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