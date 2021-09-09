В честь 300-летия столицы Прикамья открылась выставка "История транспорта Перми для детей и взрослых"

В Перми начал работать музейный проект, посвященный 300-летнему юбилею столицы Прикамья, "История транспорта Перми для детей и взрослых". Выставка открылась в рамках Исторического форума, который в этом году посвящен Каме. В рамках выставки планируется проведение серии научно-просветительских мероприятий: экскурсий, лекций, городского конкурса на лучшую историческую фотографию с видами городского общественного транспорта из семейного фотоальбома, презентаций.

На выставке представлены экспонаты, связанные с историей общественного транспорта в Перми, экспозиция состоит из нескольких тематических блоков: рождение пермского трамвая, пермский автобус и такси, пермский троллейбус, речной транспорт г. Перми. В последней секции размещен крупный физический макет речного трамвайчика - двухпалубного пассажирского теплохода "Москвич", который использовался в Перми в 1950-1970-е гг. для перевозки пассажиров внутри города.

Выставку посетил председатель пермской городской думы Дмитрий Малютин. Он отметил, что именно речной раздел привлек его особенное внимание. "Конечно, сейчас уже сложно представить, что речной трамвайчик работал именно как общественный транспорт для внутригородских перевозок. Я думаю, особенно выставка понравится маленьким пермякам", - отметил Дмитрий Малютин.

Посетители выставки узнают о том, почему автобусы в Перми появились раньше трамваев, какие страсти вызвали эти автобусы у горожан, почему трамвайный проект был запущен с пятнадцатилетним опозданием уже в Советском Союзе, как в городе появились троллейбусы и речные трамвайчики, с какими трудностями сталкивались горожане при использовании городского общественного транспорта, как они оплачивали проезд и многое другое.

Также в рамках выставки планируется проведение серии научно-просветительских мероприятий: экскурсий, лекций, городского конкурса на лучшую историческую фотографию с видами городского общественного транспорта из семейного фотоальбома, презентаций.

Общественный транспорт появился в Перми в 1926 году, когда было открыто автобусное сообщение между Мотовилихой и центром города. 7 ноября 1929 года было открыто движение трамваев. Первая трамвайная линия начиналась в районе нынешней площади Восстания, пересекала реку Егошиха по старому мосту и проходила по улице Ленина до пересечения с улицей Куйбышева. Первый трамвайный парк находился в Разгуляе. В 1930 году линию от улицы Куйбышева продлили до железнодорожного вокзала станции Пермь-II. В 1960 году было открыто движение троллейбусов. Первая линия проходила от речного вокзала по Комсомольскому проспекту до Комсомольской площади.