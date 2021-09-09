09 Сентября 2021
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Коркин, суд (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловского депутата освободили от наказания за непредумышленное убийство

В Свердловском областном суде сегодня состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по делу депутата Законодательного собрания Александра Коркина. Народный избранник все-таки появился на заседании. Ранее защита опасалась, что срок давности по делу истечет, и тогда окажется, что парламентарий юридически не судим. И в итоге так и произошло.
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В июне Коркин, который выдвигался от ЛДПР, был признан виновным в причинении смерти по неосторожности бизнесмену Сергею Титову во время прогулки на лодке, суд назначил ему один год ограничения свободы. Жалобу на этот вердикт подали как адвокат Коркина, так и потерпевшая сторона. Изначально апелляции должны были рассмотреть еще 18 августа, но депутат не явился на заседание, пояснив, что находится на больничном. В итоге процесс был отложен до 2 сентября, а потом до 9-го.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня адвокат потерпевших Дмитрий Жикин настаивал на ужесточении наказания депутату и увеличении денежной компенсации. Сам Коркин заявил на это, что он возражает.

Мать погибшего Елена Титова потребовала переквалифицировать статью на 105 - "Убийство". А вдова Вероника Титова потребовала также привлечь к ответственности и депутата Госдумы от ЛДПР Игоря Торощина, который тоже был в лодке в тот роковой день. По ее мнению, якобы они вместе совершили выстрел с Коркиным. А Торощин якобы говорил ей, что если она будет привлекать СМИ, то он ее "накажет".

Вероника Титова, суд(2021)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, справедливым наказанием для Коркина было бы "познать эту боль". Конкретного срока она не назвала. Также Титова заявила, что жена депутата якобы угрожала ей.

Во время ее выступления Коркин смотрел в стол, изредка поглядывая в свой телефон.

Коркин, суд(2021)|Фото: Накануне.RU

Адвокат Коркина заявил, что приговор его подзащитному является необоснованным. "Справедливым будет только полное оправдание", - отметил защитник. По его словам, не было подтверждено, что стрелял именно депутат.

Адвокат заявил, что хозяин ружья в это время спал. Он утверждает, что Титов незадолго до гибели просил пострелять, но ему не разрешали. Затем, с его слов, бизнесмен вытащил ружье, а Коркин попросил его убрать. После этого депутат отвернулся и услышал выстрел, рассказал адвокат.

"Это был самострел, но нужно было кого-то обвинить. А здесь депутат заксобрания, громкое дело, все это раздули. Но он не преступник. Прошу его оправдать, он абсолютно невиновен", - сказал адвокат.

Сам Коркин извинился, что рассмотрение апелляции затянулось из-за него. По словам депутата, он болел и не хотел никого подвергать риску. Он заявил, что следственный эксперимент в лодке проводился без его участия, а когда он захотел в нем поучаствовать, ему отказали "без объяснения причин". Депутат сообщил, что обратился к независимому эксперту, результаты приобщили к делу. Но при вынесении приговора, с его слов, суд не стал их учитывать.

Александр Коркин заявил, что финансово помогал Веронике Титовой и передал ей 96 тысяч рублей. "Деньги собирали всеми ребятами, в том числе и Торощин", - уточнил народный избранник. Средства пошли на лечение Сергея Титова. После смерти бизнесмена, со слов Коркина, было перечислено еще 50 тысяч.

Также депутат рассказал, что помогал Веронике организовать ей встречи по ее работе. С его слов, Игорь Торощин тоже оказывал в этом содействие.

Он заявил, что в тот роковой вечер все были трезвыми. О том, что участники рыбалки выпивали, известно лишь со слов свидетелей. Но сразу после инцидента Коркин и остальные сдали анализы, которые ничего не показали.

Прокурор заявила, что переквалификация на статью 105 невозможна, поскольку в действиях Коркина не было установлено умысла. А раз он ранее не привлекался к уголовной ответственности, то по статье, которая ему вменялась, лишение свободы невозможно. "Возможно лишь увеличение срока ограничения свободы, например, до полутора лет. Но срок давности по делу на сегодняшний день истек. Поэтому, как это ни печально, изменение срока невозможно", - отметила представитель гособвинения.

Вместе с тем она поддержала увеличение исковых требований к депутату.

В последнем слове Коркин призвал суд к справедливости. "Мы могли и не подавать апелляцию", - заявил он.

Судья вынесла решение: приговор Серовского суда изменить и от наказания Коркина освободить - в связи с истечением сроков давности.

"Ужас, просто ужас. Саша, молодец. Как ты спать теперь будешь?" - обратилась к нему сразу после заседания Вероника Титова. Коркин в ответ промолчал.

Дмитрий Жикин сообщил, что подаст жалобу в кассационный суд на этот вердикт.

Коркин со своим адвокатом быстро ретировались и не стали комментировать сегодняшнее решение.

Коркин, суд(2021)|Фото: Накануне.RU

Коркин, суд(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что своей вины по делу о смерти бизнесмена Сергея Титова депутат Коркин так и не признал.

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Теги: Коркин, апелляция, заседание, облсуд



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