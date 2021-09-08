Число жертв взрыва газа в Ногинске выросло до трех

Число жертв взрыва газа в Подмосковном Ногинске выросло до трех. Об этом сообщает ТАСС.

Тело третьего погибшего извлекли спасатели из под завалов. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще четверо женщин и ребенок.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, что в пострадавшем от взрыва жилом доме на связь не выходят пять человек. Взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Сообщалось о гибели двух человек и 17 пострадавших. Из них шесть, в том числе двое детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.

Семьи погибших получат 1 млн рублей компенсации, 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим в тяжелой степени, 300 тыс. - средней, а пострадавшие в легкой степени получат 100 тыс. рублей.