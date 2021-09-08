В Москве прошла акция в поддержку СМИ-иноагентов. Есть задержания

В Москве прошла акция в поддержку СМИ, признанных иностранными агентами, сообщает telegram-канал "На видео видно". Сообщается, что правоохранители задержали трех журналисток издания "Важные истории" (признан иноагентом в России).

Протестующих увезли в отделение.

Как сообщало Накануне.RU, 20 августа Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, зарегистрированное в Латвии.

Профсоюз журналистов пытался провести митинг, но получил отказ в согласовании. Предлогом для отказа стала "складывающаяся эпидемиологическая обстановка" и "запрет на проведение публичных мероприятий" из-за эпидемии COVID-19.