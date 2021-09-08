9/11. Инаугурация талибского* правительства запланирована на день обрушения башен-близнецов

Инаугурация нового правительства Афганистана запланирована на 11 сентября, день теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке.

По сообщению РИА Новости, на церемонию приглашены представители Ирана, Катара, Китая, России, Турции и Пакистана. Заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар в среду направился в Катар, чтобы пригласить делегации еще ряда стран.

Ранее движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) озвучило состав временного правительства Афганистана.

Ключевые кресла в правительстве заняли:

глава МИД - Амир Хан Мутаки

глава минобороны - замлидера талибов* мулла Якуб

глава МВД - Сараджуддин (Халифа) Хаккани

министр по беженцам - Халиль Хаккани

глава разведки - Абдул Хак Васик

глава минэкономики - Мохаммад Ханиф

глава минфина - Хедаятулла Бадри

глава центробанка - Мухаммад Идрис

Эксперты считают, что такой состав свидетельствует о неоднородности движения и наличии в нем противоречий.

Так, МВД возглавил Хаккани, сын основателя самой радикальной организации талибов* "Сеть Хаккани". Он считается организатором целого ряда диверсионных и террористических атак. Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом. За информацию, которая поможет его арестовать, американцы готовы заплатить до $5 млн.

"То, что главой правительства не стал мулла Барадар, может говорить о наличии противоречий между политическим и военным крылом "Талибана"*. Военному крылу, которое представляют Якуб и Хаккани, могло не понравиться выдвижение политической фигуры, тогда как военные победы — это их заслуга, поэтому остановились на компромиссной фигуре, которая раньше не была замечена на высоких постах. Афганистан при талибах* по конфигурации власти имеет общие черты с использующейся в Иране системе: духовный лидер Ахнудзада, подчиняющийся ему совет и исполнительная власть", - цитирует РБК эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова.

Отметим, что 20 лет назад именно после терактов 11 сентября США начали "поход" на Афганистан. Приблизительно через месяц после террористических атак, США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которой стало свержение режима талибов* в Афганистане, на территории которого базировалась "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в России). Пакистанские власти приняли решение оказать поддержку Соединённым Штатам в их борьбе против "Талибана"*, предоставив коалиции свои военные аэродромы. Кроме того, в Пакистане были арестованы около 600 предполагаемых членов "Аль-Каиды", которые впоследствии были переданы США[